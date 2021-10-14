«МЮ» летел на матч с «Лестером» на самолете: расстояние – 170 км, время в пути – 10 минут. Клуб критикуют за неэкологичность

Футболисты добирались на матч с «Лестером» (2:4), который состоялся в рамках 8-го тура , на самолете.

Расстояние между Манчестером и по трассе – около 170 километров. Время, которое команда провела в пути, составило примерно 10 минут.

«МЮ» подвергся критике из-за такого решения, поскольку самолеты осуществляют большое количество вредных выбросов. В клубе объяснили, что самолет был выбран по причинам, которые не зависят от «МЮ». Ожидалось, что на трассе М6 может возникнуть затор.

Отмечается, в иной ситуации «Юнайтед» отправился бы на игру на поезде или на автобусе.

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