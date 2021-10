И. о. тренера «Барселоны» назначен Бархуан, возглавляющий «Барсу Б»

«Барселона» назначила исполняющего обязанности тренера после увольнения Роналда Кумана.

Им стал Серхи Бархуан, возглавляющий «Барселону Б».

49-летний специалист оставит пост и. о. тренера, как только «блауграна» найдет постоянного тренера.

Сообщалось, что клуб уже договорился с тренером «Аль-Садда» Хави.

