Дом Курзава во Франции пытались ограбить – задержан 17-летний подросток, его сообщник скрылся. Полиция предполагает, что их направила действующая через соцсети организация

Дом Левена Курзава во Франции пытались ограбить.

Инцидент произошел в Ла Сель-Сен-Клу в ночь с воскресенья на понедельник. Футболист получил сигнал тревоги от системы видеонаблюдения на свой телефон. На кадрах было видно, как двое неизвестных, полностью одетых в черное и закрывающих свои лица, ходят по территории.

Защитник «Боавишты» вызвал полицию, и на место происшествия был оперативно направлен патруль. Полицейские увидели, что злоумышленники пытались взломать эркерное окно. Один из подозреваемых был задержан в саду жертвы – им оказался 17-летний подросток. Его сообщнику удалось скрыться в близлежащем лесу.

Один из подозреваемых был задержан в саду жертвы, его сообщнику удалось скрыться в близлежащем лесу. При просмотре записей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что грабителей высадил у дома мужчина на автомобиле.

Задержанный был доставлен в полицейский участок Версаля. Во время допроса он сначала отрицал свое намерение совершить ограбление – по его словам, он просто сопровождал малознакомого человека. Подозреваемый утверждал, что они не знали, кому принадлежит этот дом.

Однако противоречия в его рассказе позволили полиции предположить, что он был направлен на задание организацией, действующей через социальные сети. Подросток был освобожден по распоряжению прокуратуры Кретея, ему была вручена повестка в суд по делам несовершеннолетних.