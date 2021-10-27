В «Барсе» недовольны игрой Пике, Альбы и Бускетса. Некоторых игроков могут продать после увольнения Кумана

В составе «Барселоны» могут произойти значительные изменения после увольнения тренера Роналда Кумана.
Руководство «блауграны» считает, что в команде нужно произвести «чистку» и продать нескольких футболистов, сообщает Diario Sport.
В частности, в клубе недовольны игрой защитников Жерара Пике и Жорди Альбы, а также хавбека Серджи Бускетса.
В «Барсе» считают, что некоторым игрокам нет места в новом проекте. Расстаться с ними планируют максимально уважительно.
Куман показал, каким тренер «Барсы» не должен быть. Увольнение запоздало на месяц