В «Барсе» недовольны игрой Пике, Альбы и Бускетса. Некоторых игроков могут продать после увольнения Кумана

В составе «Барселоны» могут произойти значительные изменения после увольнения тренера Роналда Кумана.

Руководство «блауграны» считает, что в команде нужно произвести «чистку» и продать нескольких футболистов, сообщает Diario Sport.

В частности, в клубе недовольны игрой защитников и , а также хавбека .

В «Барсе» считают, что некоторым игрокам нет места в новом проекте. Расстаться с ними планируют максимально уважительно.

Куман показал, каким тренер «Барсы» не должен быть. Увольнение запоздало на месяц