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Генич о том, что «Химки» «приостановили деятельность»: «Жаль, практически родной клуб 😩🔴⚫️»

Константин Генич жалеет о том, что «Химки» «приостановили деятельность».

В минувшем сезоне Мир РПЛ подмосковный клуб набрал 29 очков и занял 12-е место в турнирной таблице. Красно-черные не получили лицензию РФС-1 для выступления в высшем дивизионе России в следующем сезоне. Сегодня «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб».

«Жаль ☹️. Практически родной клуб для меня ⚫️.

Зато остался лучшим бомбардиром «Химок» в Кубке России… Ээээхххх… 😩 🔴⚫️» – написал комментатор «Матч ТВ».

Генич – воспитанник «Спартака», за «Химки» он выступал с 1999 по 2001 год.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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