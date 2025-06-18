«Челябинск» и «Волгарь» сыграют в стыковых матчах за выход в Первую лигу. «Машук-КМВ» не получил лицензию

«Челябинск» и «Волгарь» сыграют в стыковых матчах за выход в Первую лигу.

Бюро исполкома РФС приняло решение о проведении стыковых матчей между «Челябинском », занявшим 1-е место на 1-м этапе LEON Второй лиги группы «Золото», и «Волгарем », финишировавшим 4-м на 2-м этапе Второй лиги группы «Золото».



Это связано с тем, что «Машук-КМВ » не получил лицензию II РФС.

Даты проведения переходных матчей будут определены позднее.

Дичь во Второй лиге: «Челябинск» проиграл без сопротивления, потому что ничья была бы хуже