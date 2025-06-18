«Челябинск» и «Волгарь» сыграют в стыковых матчах за выход в Первую лигу. «Машук-КМВ» не получил лицензию
«Челябинск» и «Волгарь» сыграют в стыковых матчах за выход в Первую лигу.
Бюро исполкома РФС приняло решение о проведении стыковых матчей между «Челябинском», занявшим 1-е место на 1-м этапе LEON Второй лиги группы «Золото», и «Волгарем», финишировавшим 4-м на 2-м этапе Второй лиги группы «Золото».
Это связано с тем, что «Машук-КМВ» не получил лицензию II РФС.
Даты проведения переходных матчей будут определены позднее.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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