«Амкар» встретится с «Уральцем-ТС». Приходите поддержать пермяков в домашнем матче!
В 11-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» сыграет с «Уральцем-ТС».
Матч состоится в воскресенье, 22 июня, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».
Пермяки после десяти туров лидируют в турнирной таблице группы 4, обладая 24-я очками. «Уралец-ТС» же расположился на пятом месте, набрав 16 очков. «Амкару» нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч доступны по ссылке.
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Опубликовано: Sports
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