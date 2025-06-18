«Амкар» встретится с «Уральцем-ТС». Приходите поддержать пермяков в домашнем матче!

В 11-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» сыграет с «Уральцем-ТС».

Матч состоится в воскресенье, 22 июня, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

Пермяки после десяти туров лидируют в турнирной таблице группы 4, обладая 24-я очками. «Уралец-ТС» же расположился на пятом месте, набрав 16 очков. «Амкару» нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч доступны по ссылке .