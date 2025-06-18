Гунько возглавил тульский «Арсенал»

Новым тренером тульского «Арсенала» стал Дмитрий Гунько.

Клуб Мелбет Первой лиги, занявший 10-е место в сезоне-2024/25, объявил о назначении 49-летнего специалиста вместо Александра Сторожука, который ранее перешел на работу в «Ахмат».

Последним клубом Гунько был армянский «Урарту ». Также он тренировал «Спартак », «Спартак-2», «Химки», «Ноа» и «Арарат-Армения».

Напомним, что Дмитрий выступал за тульский «Арсенал » во время игровой карьеры (2001-2003).

Фото: t.me/pfcarsenaltula