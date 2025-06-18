Гунько возглавил тульский «Арсенал»
Новым тренером тульского «Арсенала» стал Дмитрий Гунько.
Клуб Мелбет Первой лиги, занявший 10-е место в сезоне-2024/25, объявил о назначении 49-летнего специалиста вместо Александра Сторожука, который ранее перешел на работу в «Ахмат».
Последним клубом Гунько был армянский «Урарту». Также он тренировал «Спартак», «Спартак-2», «Химки», «Ноа» и «Арарат-Армения».
Напомним, что Дмитрий выступал за тульский «Арсенал» во время игровой карьеры (2001-2003).
Фото: t.me/pfcarsenaltula
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Арсенала»
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