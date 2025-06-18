Из-за близости торнадо матч КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» отложили на 65 минут. Игроки ушли в раздевалки, болельщиков эвакуировали

Старт матча клубного чемпионата мира отложили более чем на час из-за смерча.

Южнокорейский «Ульсан ХД » уступил «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (0:1) в 1-м туре группового этапа КЧМ . Матч прошел на Inter&Co Stadium в Орландо.

Команды уже выстроились на поле перед началом игры, однако судья Клеман Тюрпен подозвал капитанов и сказал им увести футболистов в раздевалки из-за приближения торнадо с дождем и молниями.

На табло Inter&Co Stadium появилось предупреждение о задержке начала матча из-за неблагоприятных погодных условий. Болельщиков также эвакуировали с трибун арены, вмещающей 25 500 зрителей, и направили в закрытые помещения.

В итоге матч начался на 65 минут позже, чем планировалось.