Из-за близости торнадо матч КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» отложили на 65 минут. Игроки ушли в раздевалки, болельщиков эвакуировали
Старт матча клубного чемпионата мира отложили более чем на час из-за смерча.
Южнокорейский «Ульсан ХД» уступил «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (0:1) в 1-м туре группового этапа КЧМ. Матч прошел на Inter&Co Stadium в Орландо.
Команды уже выстроились на поле перед началом игры, однако судья Клеман Тюрпен подозвал капитанов и сказал им увести футболистов в раздевалки из-за приближения торнадо с дождем и молниями.
На табло Inter&Co Stadium появилось предупреждение о задержке начала матча из-за неблагоприятных погодных условий. Болельщиков также эвакуировали с трибун арены, вмещающей 25 500 зрителей, и направили в закрытые помещения.
В итоге матч начался на 65 минут позже, чем планировалось.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?34948 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости