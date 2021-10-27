Гончаренко о 0:3 и вылете из Кубка: «Наверное, не все игроки «Краснодара» знали, что игра с «Кубанью» – дерби»

Главный тренер высказался о поражении своей команды от в матче Бетсити Кубка России (0:3).

«Мы знали, что это дерби, наверное, не все наши игроки об этом знали. Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть как против тебя, так и за тебя. Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли, к сожалению, остановить.

Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля, и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается», – сказал Гончаренко.