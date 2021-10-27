Ротен о «ПСЖ» при Почеттино: «Прогресса нет, только регресс. Непонятно, какую игру он хочет видеть»

Бывший игрок раскритиковал работу тренера парижан .

«За последние 8 матчей «ПСЖ» ни разу не был хорош все 90 минут. Иногда тайм, иногда 20-30 минут.

Я немного исключаю матч с «Манчестер Сити», но игры с «Брюгге», «Лионом», «Ренном», «Анжером», «Лейпцигом», «Марселем» – во всех них на всех уровнях чего-то не хватало. Непонятно, какую игру хочет видеть Почеттино.

Когда Почеттино только пришел, у меня не было в нем сомнений. Сейчас их множество. Смущает его общение с прессой, но прежде всего его игровые принципы, то, какую игру он хочет поставить. Мы не знаем, к чему он это приведет.

Он говорит, что все нормально, что команда прогрессирует. Но прогресса нет, мистер Почеттино, только регресс», – заявил Ротен.