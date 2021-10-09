«Барселона» хочет назначить Хави после отставки Кумана

намерена назначить главным тренером бывшего полузащитника клуба .

Каталонцы надеются, что в четверг смогут уладить все детали, сообщает El Chiringuito TV.

Некоторые игроки сине-гранатовых уже говорили с 41-летним каталонцем.

Хави большую часть карьеры играл за «Барселону» (1998-2015) и завоевал с клубом 25 трофеев, включая 4 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпионов .

В 2015-м он перешел в , а в 2019-м начал тренерскую карьеру в катарском клубе и выиграл с командой 7 трофеев, в том числе чемпионство.

В среду вечером главный тренер «Барселоны» Роналд Куман был уволен после поражения от «Райо Вальекано» (0:1).

В прошлом туре «Барса» дома уступила «Реалу» (1:2) в класико. Команда, набрав 15 очков в 10 матчах, занимает 9-е место в таблице. В Лиге чемпионов «блауграна» с 3 очками после 3 туров занимает 3-е место в группе.