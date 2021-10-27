«Барселона» не уволит Кумана сегодня. Возможно, завтра клуб примет какое-то решение

не будет принимать поспешных решений о будущем главного тренера сразу после поражения от в 11-м туре Ла Лиги (0:1).

Как сообщает RAC1, руководство точно уже не отправит нидерландца в отставку до конца сегодняшнего дня.

Тем не менее совет директоров «Барсы» всерьез обеспокоен неудачными результатами команды, поэтому завтра можно ожидать каких-то решений.

Diario Sport со ссылкой на источники в каталонском клубе также пишет, что как минимум на текущий момент об увольнении Кумана объявлять не собираются.