«Барселона» не уволит Кумана сегодня. Возможно, завтра клуб примет какое-то решение

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«Барселона» не будет принимать поспешных решений о будущем главного тренера Роналда Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» в 11-м туре Ла Лиги (0:1).

Как сообщает RAC1, руководство точно уже не отправит нидерландца в отставку до конца сегодняшнего дня.

Тем не менее совет директоров «Барсы» всерьез обеспокоен неудачными результатами команды, поэтому завтра можно ожидать каких-то решений.

Diario Sport со ссылкой на источники в каталонском клубе также пишет, что как минимум на текущий момент об увольнении Кумана объявлять не собираются.

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