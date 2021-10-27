Куман о 0:1: «Барса» превосходила «Райо Вальекано», поражение несправедливое»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 11-го тура с (0:1).

«Первые 15 минут нам не удавалось войти в игру, но затем мы взяли ее под контроль. У нас были моменты, и это радует, но мы не смогли ими воспользоваться.

Для нашего духа было бы полезно сравнять счет, поскольку мы чувствовали превосходство. Но забить не удалось. И вполне естественно, что сомнений стало больше.

Мы превосходили соперника, результат несправедлив. Мы не уступали ни в отношении к делу, ни по игре. Дело лишь в том, что мы не смогли забить.

Не думаю, что другие команды создают против них столько моментов, сколько было у нас», – сказал Куман.

«Барса» впервые с 2003-го не забила в 3 выездных матчах Ла Лиги подряд. Побед в гостях пока нет