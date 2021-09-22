«Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Челси» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» – с «Престоном», «Арсенал» – с «Лидсом»

Состоялась жеребьевка четвертого рауда Кубка английской лиги.

В нем «Манчестер Сити» сыграет с , «Челси» примет «Саутгемптон», в гостях встретится с «Престоном».

Матчи будут проведены на неделе, начинающейся с 25 октября.

Кубок английской лиги

4-й раунд

« – «Саутгемптон»

–

«Сток Сити» – «Брентфорд»

«Вест Хэм» –

– «Брайтон»

«Бернли» –

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

«Престон» – «Ливерпуль»

Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» уступил «Вест Хэму», «Челси» прошел «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Уимблдон»