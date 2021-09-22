«Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Челси» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» – с «Престоном», «Арсенал» – с «Лидсом»

Состоялась жеребьевка четвертого рауда Кубка английской лиги.
В нем «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» примет «Саутгемптон», «Ливерпуль» в гостях встретится с «Престоном».
Матчи будут проведены на неделе, начинающейся с 25 октября.
Кубок английской лиги
4-й раунд
«Челси» – «Саутгемптон»
«Сток Сити» – «Брентфорд»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
«Лестер» – «Брайтон»
«Бернли» – «Тоттенхэм»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»
«Престон» – «Ливерпуль»
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» уступил «Вест Хэму», «Челси» прошел «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Уимблдон»