«Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Челси» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» – с «Престоном», «Арсенал» – с «Лидсом»

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Состоялась жеребьевка четвертого рауда Кубка английской лиги.

В нем «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» примет «Саутгемптон», «Ливерпуль» в гостях встретится с «Престоном».

Матчи будут проведены на неделе, начинающейся с 25 октября.

Кубок английской лиги

4-й раунд

«Челси» – «Саутгемптон» 

«Арсенал»«Лидс»

«Сток Сити» – «Брентфорд»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» 

«Лестер» – «Брайтон»

«Бернли» – «Тоттенхэм»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

«Престон» – «Ливерпуль»

Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» уступил «Вест Хэму», «Челси» прошел «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Уимблдон»

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