Карпин не общался с Дзюбой о невызове в сборную: «Это решение тренерского штаба»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении не приглашать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
– В октябре Артем Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашенных игроков. Это решение тренерского штаба или Артем вновь сам принял решение не ехать в сборную?
– Это решение тренерского штаба.
– Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артемом?
– Нет, – сказал Карпин.
Напомним, в октябре Дзюба, попавший в расширенный список на октябрьские матчи отбора, отказался ехать в сборную, объяснив свое решение тем, что находится в плохой форме.
В этом сезоне 33-летний нападающий забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах РПЛ. Его статистика – здесь.
Дзюбы нет в расширенном составе сборной России на игры с Хорватией и Кипром, Глушаков, Сергеев, Марадишвили, Мостовой – есть