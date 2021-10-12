Карпин не общался с Дзюбой о невызове в сборную: «Это решение тренерского штаба»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении не приглашать нападающего Артема Дзюбу на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

– В октябре отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашенных игроков. Это решение тренерского штаба или Артем вновь сам принял решение не ехать в сборную?

– Это решение тренерского штаба.

– Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артемом?

– Нет, – сказал Карпин.

Напомним, в октябре Дзюба, попавший в расширенный список на октябрьские матчи отбора, отказался ехать в сборную, объяснив свое решение тем, что находится в плохой форме.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах . Его статистика – здесь.

Дзюбы нет в расширенном составе сборной России на игры с Хорватией и Кипром, Глушаков, Сергеев, Марадишвили, Мостовой – есть