Карпин не общался с Дзюбой о невызове в сборную: «Это решение тренерского штаба»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении не приглашать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

– В октябре Артем Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашенных игроков. Это решение тренерского штаба или Артем вновь сам принял решение не ехать в сборную?

– Это решение тренерского штаба.

– Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артемом?

– Нет, – сказал Карпин.

Напомним, в октябре Дзюба, попавший в расширенный список на октябрьские матчи отбора, отказался ехать в сборную, объяснив свое решение тем, что находится в плохой форме.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах РПЛ. Его статистика – здесь.

Дзюбы нет в расширенном составе сборной России на игры с Хорватией и Кипром, Глушаков, Сергеев, Марадишвили, Мостовой – есть

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