Аленичев о Дзюбе: «При Карпине его в сборной не будет. Артем может продолжать смотреть игры по ТВ»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Пока наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Артем Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис.
Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме.
Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного?
Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», – отметил Аленичев.