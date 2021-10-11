Аленичев о Дзюбе: «При Карпине его в сборной не будет. Артем может продолжать смотреть игры по ТВ»

Экс-тренер высказался о решении нападающего от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Пока наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Артем Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис.

Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в . Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме.

Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного?

Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», – отметил Аленичев.