Витория о плане: «Спартак» хотел оценить «Зенит» и перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопросы после поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Каким был план в атаке?

– Мы хотели больше играть в середине, чтобы оценить игру «Зенита», после чего перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее.

«Зенит» часто перехватывал мяч, убегал в контратаку. Это моя ошибка и ошибка игроков. Конечно, мы будем обсуждать это позже с игроками.

– Сегодня не было Жиго, но Кутепов все равно не попал в старт. Почему выбрали и Максимилиано Кофрие, и Николая Рассказова в таком расположении?

– Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме, поэтому они попали в старт.

Нужно было быть агрессивнее – когда мы бежали назад, часто было уже поздно.

Не могу сказать, что это результат индивидуальных ошибок. Это ошибки коллективные.

– Против «Лестера» «Спартак» тоже очень много пускал за спину. Если «Спартак» не может играть с таким пространством за спиной, почему «Спартак» так играет? Такой выбор – ваша главная ошибка?

– Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что «Зенит» пользовался именно этим, особенно Мостовой и Вендел. Мы не были к этому готовы.

Нам нужно играть ниже, но нужно и накрывать соперника при потере. Хочу повторить, что это наша вина, которую мы признаем, – сказал Витория.

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