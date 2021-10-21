Витория о плане: «Спартак» хотел оценить «Зенит» и перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы после поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Каким был план в атаке?

– Мы хотели больше играть в середине, чтобы оценить игру , после чего перехватить инициативу. Собирались играть агрессивнее.

«Зенит» часто перехватывал мяч, убегал в контратаку. Это моя ошибка и ошибка игроков. Конечно, мы будем обсуждать это позже с игроками.

– Сегодня не было Жиго, но Кутепов все равно не попал в старт. Почему выбрали и , и в таком расположении?

– Кофрие и Рассказов – игроки, которые хорошо выступают в этой схеме, поэтому они попали в старт.

Нужно было быть агрессивнее – когда мы бежали назад, часто было уже поздно.

Не могу сказать, что это результат индивидуальных ошибок. Это ошибки коллективные.

– Против «Лестера» «Спартак» тоже очень много пускал за спину. Если «Спартак» не может играть с таким пространством за спиной, почему так играет? Такой выбор – ваша главная ошибка?

– Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что «Зенит» пользовался именно этим, особенно Мостовой и . Мы не были к этому готовы.

Нам нужно играть ниже, но нужно и накрывать соперника при потере. Хочу повторить, что это наша вина, которую мы признаем, – сказал Витория.

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