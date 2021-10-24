💥💥💥«Зенит» разнес «Спартак» – 7:1. У Азмуна и Мостового по дублю, Дзюба повторил рекорд Веретенникова

В центральном матче 12-го тура РПЛ одержал крупную победу над (7:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» впервые в истории забил семь голов «Спартаку». Ранее петербуржцы трижды забивали красно-белым пять голов.

Сердар Азмун и Андрей Мостовой отметились дублями, Артем Дзюба повторил рекорд результативности Олега Веретенникова в чемпионате России.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ