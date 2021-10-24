💥💥💥«Зенит» разнес «Спартак» – 7:1. У Азмуна и Мостового по дублю, Дзюба повторил рекорд Веретенникова

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В центральном матче 12-го тура РПЛ «Зенит» одержал крупную победу над «Спартаком» (7:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» впервые в истории забил семь голов «Спартаку». Ранее петербуржцы трижды забивали красно-белым пять голов.

Сердар Азмун и Андрей Мостовой отметились дублями, Артем Дзюба повторил рекорд результативности Олега Веретенникова в чемпионате России.

Зенит – Спартак 7:1 (4:0, 3:1)
Дата проведения
24 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Азмун, 2:0 – 28 Клаудиньо, 3:0 – 36 Азмун, 4:0 – 45 Мостовой, 4:1 – 53 Промес, 5:1 – 56 Мостовой, 6:1 – 80, пенальти Дзюба, 7:1 – 88 Ерохин.
ЗенитКрицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 75), Караваев, Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 83), Мостовой (Сутормин, 75).
СпартакМаксименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Мозес (Ломовицкий, 72), Зобнин (Хендрикс, 46), Литвинов, Айртон, Ларссон (Игнатов, 46), Соболев, Промес (Бакаев, 72).
Предупреждения:
Кофрие (65), Ракицкий (72), Бакаев (90).
Удаление:
Кофрие (79).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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