💥💥💥«Зенит» разнес «Спартак» – 7:1. У Азмуна и Мостового по дублю, Дзюба повторил рекорд Веретенникова

В центральном матче 12-го тура РПЛ «Зенит» одержал крупную победу над «Спартаком» (7:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит» впервые в истории забил семь голов «Спартаку». Ранее петербуржцы трижды забивали красно-белым пять голов.
Сердар Азмун и Андрей Мостовой отметились дублями, Артем Дзюба повторил рекорд результативности Олега Веретенникова в чемпионате России.
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 20 Азмун, 2:0 – 28 Клаудиньо, 3:0 – 36 Азмун, 4:0 – 45 Мостовой, 4:1 – 53 Промес, 5:1 – 56 Мостовой, 6:1 – 80, пенальти Дзюба, 7:1 – 88 Ерохин.
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Зенит –
Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 75), Караваев, Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 83), Мостовой (Сутормин, 75).
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Мозес (Ломовицкий, 72), Зобнин (Хендрикс, 46), Литвинов, Айртон, Ларссон (Игнатов, 46), Соболев, Промес (Бакаев, 72).
- Удаление:
- Кофрие (79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.