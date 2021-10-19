Оле-Гуннар Сульшер: «Мы гонимся за «Ливерпулем», они великолепны 4 сезона. Следующий шаг – снова быть выше в таблице»

Главный тренер высказался о соперничестве с .

«Это большое соперничество из-за истории двух клубов и количества титулов, которые мы выиграли. Это история, которая существует между двумя городами и двумя футбольными клубами. Это соперничество, которое стоит оберегать.

Нужно признать, что «Ливерпуль» – это очень хорошая команда. И нужно удостовериться, что мы лучше.

На протяжении четырех последних лет «Ливерпуль» великолепен, и мы гонимся за ними. Но мы предприняли определенные шаги, и следующий – снова оказаться выше в таблице.

Прошлый сезон – это история. Надеюсь, в этом сезоне мы выступим лучше», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 24 октября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.