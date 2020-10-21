Андрей Воронин: «А что, «Зенит» – это что-то особенное? «Динамо» едет в Питер за очками»

Тренер «Динамо» поделился мнением о конкуренции с .

– Сейчас у есть возможность находиться с «Зенитом» рядом...

– А что, «Зенит» – это что-то особенное? Они теряют очки так же, как и все команды. Мы проигрываем, «Локомотив», «Спартак» оступаются.

Сезон длинный. А впереди «Зенит» играет со «Спартаком», потом мы с ними. Чемпионат обещает быть интересным.

– Можно ли ожидать серьезную ротацию в ближайших матчах «Динамо»?

– Какая ротация? У нас не так много игроков, чтобы ее делать. В игре на Кубок будем смотреть, кто лучше выглядит.

В пятницу играем в Питере с «Зенитом». Поберечь кого-то? Посмотрим. В любом случае в Кубке нам надо проходить дальше. А к «Зениту» мы едем за очками.

Ребята должны потерпеть. Не считаю, что тут есть что-то сверхъестественное. Многие чемпионаты играют «английские недели». У нас всегда хорошая отговорка: мол, было тяжело. Ничего тяжелого, надо выходить и играть, – сказал украинец.

Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 29 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.