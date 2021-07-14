Артем Дзюба: «Я сделал большой вклад в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

Нападающий оценил свой вклад в успехи команды, комментируя свой 100-й гол за клуб.

– Дома – 60, в гостях – 39, один – на нейтральном поле. Почему дома чаще? Стены помогают?

– Наверное, да. Несмотря на то что определенная часть Виража меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды».

Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре.

– Пятнадцать голов вы забили левой. Это круто?

– Мог бы и больше. На самом деле левая у меня неплохая. Не скажу, что топовая, но левой я могу многое делать – и передачи, и подачи, и удары. Не безобразная она, нет.

– Черпак «Локомотиву» сам за себя говорит.

– Ну да. С тех пор некоторые друзья называют меня «Рауль». Он любил черпачки левой. Еще важно уметь забить в нужный момент.

В тренировочном процессе сумасшедшие голы часто удаются, а вот забивать в игре, как, например, Златан Ибрагимович пяткой через себя, – это по-настоящему круто, – сказал Дзюба.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах . Его статистика – здесь.