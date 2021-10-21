Захарян сделал 3 голевых в игре с «Химками» и лидирует в списке лучших ассистентов РПЛ

В эти минуты «Динамо» играет с «Химками» (4:0, второй тайм) в стартовом матче 12-го тура РПЛ.
Полузащитник бело-голубых Арсен Захарян в первом тайме дважды ассистировал партнерам по команде – на 12-й минуте матча хавбек отдал голевой пас на Николу Моро, а на 26-й – на Вячеслава Грулева. Отметим, что обе передачи Захарян выполнил с угловых.
Во втором тайме 18-летний игрок сделал третью голевую передачу – с его паса вновь забил Грулев.
Благодаря этим голевым передачам Захарян поднялся на 1-е место в списке лучших ассистентов РПЛ. Он опередил Рифата Жемалетдинова («Локомотив») и Себастьяна Шиманьского («Динамо»), у которых по 4 голевые передачи в текущем розыгрыше РПЛ.
Полную статистику 18-летнего полузащитника можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Динамо» и «Химками».