Захарян сделал 3 голевых в игре с «Химками» и лидирует в списке лучших ассистентов РПЛ

В эти минуты играет с «Химками» (4:0, второй тайм) в стартовом матче 12-го тура РПЛ.

Полузащитник бело-голубых в первом тайме дважды ассистировал партнерам по команде – на 12-й минуте матча хавбек отдал голевой пас на Николу Моро, а на 26-й – на . Отметим, что обе передачи Захарян выполнил с угловых.

Во втором тайме 18-летний игрок сделал третью голевую передачу – с его паса вновь забил Грулев.

Благодаря этим голевым передачам Захарян поднялся на 1-е место в списке лучших ассистентов РПЛ. Он опередил Рифата Жемалетдинова ( ) и Себастьяна Шиманьского («Динамо»), у которых по 4 голевые передачи в текущем розыгрыше .

Полную статистику 18-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Динамо» и «Химками».