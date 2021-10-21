Гиздоль о «Локо» в матче с «Галатасараем»: «Не реализовали шансы, хотя доминировали. Немного не хватило, чтобы забить»

Главный тренер «Локомотива» высказался об игре команды в матче 3-го тура группового турнира с «Галатасараем» (0:1).

– Из-за результата мне в какой-то степени жалко команду, на протяжении 75 минут мы показывали хороший футбол. К сожалению, не смогли реализовать свои шансы, хотя команда доминировала.

Но, как вызнаете, в футболе все решает количество голов. Тем менее, я сказал команде, что мы двигаемся в правильном направлении. Уверен, что дойдем до конца этого пути. Сейчас надо как можно быстрее забыть эту игру, мы начинаем подготовку к следующей игре.

– О чем вы говорили с тренером «Галатасарая» Теримом после игры?

– Коротко обменялись мнениями, как это обычно принято между тренерами. Уважаю его и тот футбол, который показывает его команда. Тем не менее мы сегодня держали соперника под контролем. Уверен, если бы нам удалось забить первый гол, мы бы выиграли этот матч. К сожалению, не сложилось.

– У «Локо» ни одного удара в створ. Это кризис в нападении?

– В предыдущей игре мы забили два гола, сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Нам немного не хватило, чтобы забить гол, – сказал Гиздоль.

У «Локомотива» 0 ударов в створ в матче с «Галатасараем»

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