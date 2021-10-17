Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с «МЮ». Это лучший результат в этой ЛЧ

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость среди футболистов, участвовавших в матчах группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
В одном из эпизодов вчерашнего матча против «Манчестер Юнайтед» россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Это лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость смог развить полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио.
Отметим, что Миранчук – единственный игрок из клуба Серии А в топ-10 рейтинга.
Дальше в рейтинге идут следующие футболисты: Винисиус Жуниор («Реал», 38,5 км/ч), Марио Эрмосо («Атлетико», 38,3 км/ч), Мешак Элиа («Янг Бойз», 37,8 км/ч), Шансель Мбемба («Порту», 36,7 км/ч), Нуссаир Мазрауи («Аякс», 36,5 км/ч), Кингсли Коман («Бавария», 35,7 км/ч), Муми Нгамале («Янг Бойз», 35,5 км/ч), Янник Феррейра Карраско («Атлетико», 35,5 км/ч).