Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с «МЮ». Это лучший результат в этой ЛЧ

Полузащитник «Аталанты» развил самую высокую скорость среди футболистов, участвовавших в матчах группового этапа -2021/22.

В одном из эпизодов вчерашнего матча против россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Это лучший показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость смог развить полузащитник Маркос Антонио.

Отметим, что Миранчук – единственный игрок из клуба Серии А в топ-10 рейтинга.

Дальше в рейтинге идут следующие футболисты: ( , 38,5 км/ч), Марио Эрмосо ( , 38,3 км/ч), Мешак Элиа («Янг Бойз», 37,8 км/ч), Шансель Мбемба ( , 36,7 км/ч), Нуссаир Мазрауи ( , 36,5 км/ч), Кингсли Коман ( , 35,7 км/ч), Муми Нгамале («Янг Бойз», 35,5 км/ч), Янник Феррейра Карраско («Атлетико», 35,5 км/ч).