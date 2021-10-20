Тина Канделаки: «Зенит» уже показал, что может играть на уровне сильнейших в Европе. Шансы на евровесну все равно хорошие»

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» высказалась о поражении «Зенита» от «Ювентуса» (0:1) в .

«Зенит», к сожалению, уступил «Ювентусу» – 0:1. Моментов у нашей команды хватало, в обороне «Зенит» тоже был хорош.

Итальянцы провели много времени на нашей половине поля, но практически весь матч не могли создать по-настоящему острый момент.

Одно стандартное положение и один неберущийся удар – так команда Аллегри увозит из Питера три очка.

Шансы на евровесну у нас все равно хорошие, и «Зенит» уже показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы», – написала Канделаки в телеграм-канале.

Новый тренд российских клубов в Европе – обидные поражения. Так «Зенит» уступил «Юве»