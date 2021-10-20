Азмун о том, чего не хватило «Зениту»: «Не знаю, спросите у тренера»

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

«Тяжелая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующем матче.

Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали все возможное, но соперник – очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем.

У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить», – сказал Азмун.

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