Сергей Семак: «Юве» был удачливее «Зенита». У Клаудиньо ушиб, у Малкома все может быть сложнее»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– «Ювентус» контролировал мяч, хотя и у нас были хорошие моменты. Они были более удачливы в реализации. Результат мог быть лучше, но что есть, то есть.

– Почему Кузяев остался в запасе? Почему в защите вышел Ловрен, а не Барриос?

– Тройка защитников у нас есть. Барриос играл, когда были травмированы защитники. Плюс много верховых подач, в этом случае не один, а два защитника, которые хорошо играют вверху, были более кстати.

Мы рассматривали Кузяева как игрока, который может усилить. Он очень много играет, и очень желательно давать ему меньшую нагрузку.

– Почему Дзюба, а не Азмун?

– Дзюба в последних матчах забивает, Азмун немного выпал из ритма, не так много тренировался. Рассчитывали на скорость Азмуна, что защитники «Ювентуса» подустанут. Поэтому он вышел во втором тайме.

– Ловрен – самый критикуемый игрок «Зенита» сейчас. Как оцените его игру? Он выйдет в старте со «Спартаком»?

– Посмотрим. Сегодня не могу сказать, что он сыграл плохо. Я посмотрел гол, другие моменты «Ювентуса». Разберем, кому адресовать вопросы.

В пропущенном голе все три защитника сыграли немножко неуверенно, нужно было просто передать вовремя игрока – и все.

– Какие травмы у Клаудиньо и Малкома?

– У Клаудиньо предварительно ушиб. У Малкома ситуация может быть сложнее, завтра проведем обследование.

– Почему Караваев вышел в старте?

– Сутормин много сыграл в предыдущем матче, играл за сборную. Караваев сейчас выглядит свежее, – сказал Семак.

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