Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках – 187

принимает «Аталанту» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Нападающий английского клуба , который вышел в стартовом составе, проводит свой 187-й матч в еврокубковых турнирах.

Он обошел экс-вратаря (186 игр) и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.

У португальца 183 матча в чемпионов (включая квалификацию), по два в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Аталанта».