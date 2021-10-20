Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках – 187

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«Манчестер Юнайтед» принимает «Аталанту» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Нападающий английского клуба Криштиану Роналду, который вышел в стартовом составе, проводит свой 187-й матч в еврокубковых турнирах.

Он обошел экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса (186 игр) и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.

У португальца 183 матча в Лиге чемпионов (включая квалификацию), по два в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Аталанта».

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