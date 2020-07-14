«Ньюкасл» интересуется защитником «Барселоны» Лангле

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к 26-летнему игроку проявляет , который намерен усилить состав после приобретения клуба саудовцами.

По данным Diario Sport, новые боссы «сорок» хотят подписать француза этой зимой. При этом серьезные траты в январское трансферное окно в планы клуба не входят.

«Ньюкаслу» нужен новый левоногий центральный защитник, и Лангле устраивает клуб по всем критериям.

В нынешнем сезоне Лангле не имеет твердого места в стартовом составе «Барсы». Его статистику можно изучить здесь.