«Ньюкасл» интересуется защитником «Барселоны» Лангле

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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Ньюкасл», который намерен усилить состав после приобретения клуба саудовцами.

По данным Diario Sport, новые боссы «сорок» хотят подписать француза этой зимой. При этом серьезные траты в январское трансферное окно в планы клуба не входят.

«Ньюкаслу» нужен новый левоногий центральный защитник, и Лангле устраивает клуб по всем критериям.

В нынешнем сезоне Лангле не имеет твердого места в стартовом составе «Барсы». Его статистику можно изучить здесь.

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