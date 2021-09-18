«Барса» может подписать Стерлинга, так как агент Дембеле затягивает переговоры о новом контракте

«Барселона» думает о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом на фоне того, что переговоры о новом соглашении с вингером Усманом Дембеле идут медленно.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб может подписать англичанина в январе, так как прогресса в вопросе нового соглашения с Дембеле нет, а агент француза затягивает переговоры. Сделка возможна, если Усман не подпишет контракт с «Барсой» до зимы.

Отмечается, что агент француза предлагает своего клиента различным европейским клубам. Он общался с представителями «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

Статистика Стерлинга – здесь, а показатели Дембеле – тут.