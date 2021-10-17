Икарди – Ванде: «Спасибо, моя любовь, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью ❤️»

Нападающий Мауро Икарди написал пост, посвященный жене и агенту Ванде Наре.

Ранее сообщалось, что пара рассталась, предположительно, из-за измены со стороны игрока.

«Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью, спасибо за то, что ты двигатель нашей жизни. ❤️ Я люблю тебя. ❤️

Как же больно причинять боль своим близким. Исцеляешься только тогда, когда добиваешься прощения от тех, кому причинил боль 🙏👏», – написал аргентинец в инстаграме, опубликовав фото с супругой.

Также футболист выложил фото с Вандой в сторис, подписав: «Моя любовь». Неизвестно, насколько фото актуально.

Отметим, что девушка по-прежнему не подписалась на Икарди после отписки и не публикует фото с футболистом.

Фото: сторис инстаграма

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