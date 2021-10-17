Икарди не сыграет с «Лейпцигом» в ЛЧ сегодня. Ему плохо из-за расставания с Вандой

Нападающий Мауро Икарди не сыграет за «ПСЖ» в ближайшем матче группового этапа чемпионов.

Сегодня парижане сыграют с , и аргентинец не выйдет на поле в этой игре, пишет L’Équipe.

Главный тренер Маурисио Почеттино планировал, что Икарди сможет принять участие в сегодняшнем матче, но Мауро пропустит его из-за сложной семейной ситуации. Сообщалось, что аргентинец расстался с .

Сейчас Икарди в Париже, хотя несколько дней назад он улетел в Милан. Мауро не готов сыграть, так как плохо себя чувствует после расставания с Вандой.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Со статистикой 28-летнего нападающего можно ознакомиться по ссылке.

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