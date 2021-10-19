Клопп ушел с интервью из-за вопроса журналиста о рукопожатии с Симеоне: «Вы не очень хороший человек, хотите раздуть историю»

Главный тренер ушел с интервью после матча с «Атлетико» (3:2).

Немец остался недоволен вопросом испанского журналиста о нежелании тренера «матрасников» Диего Симеоне пожать руку после игры.

– Вы были очень злы после игры. Не знаю, в чем причина, мне кажется, вы должны быть рады...

– Я был зол?

– Я не знаю, вы хотели пожать руку...

– Бросьте, я не настолько тупой, чтобы вы мне такой мелкий вопрос задали. Я вообще не был зол.

Слушайте, вы хотите раздуть историю из этого, я понимаю, но я хотел пожать руку Симеоне, он не хотел. Я могу это понять.

Он эмоциональный, я эмоциональный, а вот вы не очень хороший человек, потому что вы хотите историю из этого раздуть.

Вы говорите, что я разозлился. Когда я разозлился? Сейчас я разозлился, из-за этого вопроса, – сказал Клопп и ушел с интервью.

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