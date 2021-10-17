Карим Бензема: «Когда Роналду брал «Золотой мяч», я думал: «Тоже хочу». Я никогда не был так близок к победе, как сейчас»

Нападающий высказался о «Золотом мяче».

«Золотой мяч» был моей мечтой с очень юных лет. Он мотивировал меня. Я удовлетворен уже и тем, что попал в список 30 номинантов.

«Золотой мяч» всегда был моей целью, он всегда сидел в голове. Когда Криштиану Роналду выигрывал его и выходил с ним на поле «Бернабеу», я был счастлив за него, конечно. Был рад играть с ним, но я думал: «Ах, да, я тоже хочу взять этот приз».

Я могу сказать, что никогда не был так близок к победе, как сейчас. Все благодаря уровню моей игры и тому, что я делаю на протяжении 3-4 последних лет», – сказал Бензема.

«Сейчас он выше неба». Роналдо, Зидан и Венгер очень хотят, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»