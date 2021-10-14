Зинедин Зидан: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Сейчас он выше неба»

Бывший главный тренер высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Бензема заслужил «Золотой мяч» в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все.

Карим выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше неба. Я бы отдал «Золотой мяч» ему», – сказал Зидан в интервью Téléfoot.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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