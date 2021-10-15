Модрич о «Золотом мяче»: «Бензема победит, надеюсь. Он заслуживает из-за игры в этом году и своей карьеры»

Полузащитник высказался о предстоящем вручении «Золотого мяча».

«Посмотрим, есть несколько кандидатов. Бензема – один из них, и я надеюсь, что он выиграет. Он этого заслуживает из-за того, как он играл в этом году, и из-за своей карьеры.

Он всегда выступал на высшем уровне, взял трофей со сборной Франции, что тоже немаловажно.

Он точно один из претендентов. Надеюсь, Карим выиграет», – сказал обладатель «Золотого мяча»-2018.

«Сейчас он выше неба». Роналдо, Зидан и Венгер очень хотят, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»