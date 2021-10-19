Орлов о «Зените» в РПЛ: «У нас лучшая база, лучший город, лучший тренер. Все лучшее!»

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Журналист Геннадий Орлов оценил уровень «Зенита».

«У «Зенита» два поражения кряду – это многовато для лидера. Но надо сказать, что все остальные играют в пользу «Зенита». Так что спасибо им за это.

Когда Клаудиньо вышел на замену в матче с «Арсеналом», игра «Зенита» преобразилась. Он стал лидером, лучший в команде по созиданию.

Бразилец делает все передачи, и сразу есть какая-то перспектива развития комбинации. Таких игроков у нас просто единицы. Только Малкома можно вспомнить.

«Зенит» на первом месте в РПЛ, но если будем равнять себя по нашему чемпионату, то ничего никогда не выиграем. Мы должны быть впереди.

У нас лучшая база, лучший город, лучший тренер. Все лучшее! Понимаете? Поэтому надо быть лучшими на футбольном поле. Надо об этом не забывать», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

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