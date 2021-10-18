Роналд Куман: «Требовать от «Барсы» выхода в 1/4, 1/2 или финал ЛЧ ненормально. Есть клубы с 23 игроками из сборных»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перед матчем с «Динамо» Киев высказался о шансах «блауграны» в Лиге чемпионов.

«Требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал – это ненормально. Надо выигрывать матчи. Меня волнует только завтрашняя игра.

Сейчас есть команды, у которых более сбалансированный состав, где 23 футболиста – игроки сборных своих стран, у которых экономическая ситуация гораздо лучше... Все влияет.

Конкурировать мы можем, да. Но нельзя требовать от «Барсы» победы в Лиге чемпионов, видя другие команды.

«Динамо» сейчас лучше, чем в прошлом году. Мы четко знаем, чего ожидать. Наше будущее в Лиге чемпионов на кону», – сказал тренер.

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