Самюэль Умтити: «Я люблю «Барсу», хочу добиться успеха здесь. Не могу представить себя в другом клубе»

Защитник «Барселоны» заявил, что намерен остаться в команде.

– Физически я чувствую себя отлично. Очень хочу играть.

– Можешь представить себя в другом клубе?

– Нет, это невозможно, не могу представить себя в другом клубе. Сейчас для меня все очевидно – я хочу доказать, что мой уровень позволяет мне играть за «Барсу». Самое главное – вернуться и показать всем, что Саму в порядке.

– Если все будет продолжаться как сейчас, ты задумаешься об уходе в январе?

– Играть за «Барсу» для меня важнее всего. Это мой клуб, я люблю его. Я хочу играть и добиться успеха здесь, побеждать вместе с командой. Я вижу себя в «Барсе» и жду момента, чтобы сыграть, – сказал француз.