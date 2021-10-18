Ральф Рангник: «Цель – развивать и модернизировать «Локо», заниматься трансферами. Цорн – моя правая рука»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию рассказал о своей деятельности в клубе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Мы вместе с аналитиком провели аудит в апреле. Потом у нас были беседы. В июле я стал самостоятельным, мы общались с Александром Плутником и .

Цель моей команды в том, чтобы «Локомотив» развивался и модернизировался. Повысить рыночную стоимость команды, заниматься трансферами. Надо раньше покупать игроков. Покупать в 27-28 лет людей – поздно. Чтобы повысить их стоимость, покупать нужно как можно раньше.

С 1 июля я начал вникать в работу. Был на сборе в Австрии и познакомился с командой. Примерно каждую неделю я приезжаю в Москву. Две недели каждый месяц нахожусь в России. Уже увидел, что не было отдела скаутинга. Никого не было. Никто не отвечал за скаутинг профессиональной команды.

Цорн – моя правая рука и технический директор. Мы решили вместе с ним, что перед тем, как искать иголку в стоге сена, нужно создать отдел скаутинга. Раньше полагались на мнения знакомых и агентов. Мы с Меркелем, Цорном и Райкардсом искали игроков. Марадишвили, Тикнизян, четыре иностранца. Все пришли по согласованию с Александром Плутником.

Чтобы вырастить стоимость игроков, нужно брать их раньше и через два-три года продавать. Так мы действовали и в «Хоффенхайме», и в «Зальцбурге», и в «Лейпциге». Мы создали стоимость больше миллиарда евро. И это не говоря о результатах.

Убедить молодых игроков приехать в Россию непросто. Нужно их находить, убеждать, показывать условия для тренировки», – сказал немецкий специалист.

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