Агент Чалова: «Обидно, что Федор не уехал в Англию. Его карьера развивалась бы совсем по-другому»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы форварда ЦСКА Федора Чалова, рассказал о несостоявшемся в 2019 году трансфере в .

«Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера , который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.

Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в , когда они выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов. И он пять лет в Премьер-лиге поиграл.

В этом плане Федор еще достаточно молод для переезда в Европу. Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось», – заявил Варга.