«Черчесов с удовольствием работал бы в «Спартаке». Это его родная команда, это у него в крови». Варга о тренере

Агент Шандор Варга, представляющий интересы , рассказал, где может продолжить карьеру бывший тренер сборной России.

– C момента ухода Черчесова из сборной поступали ли вам конкретные предложения?

– Были конкретные, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.

– Почему он не захотел в сборную Турции? Вопрос в финансовой стороне? Казалось бы, хороший вариант.

– Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.

– Был интерес от клубов?

– Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить. А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

– Можно ли ожидать Станислава Саламовича в России?

– Почему бы и нет. Конечно. Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими.

– По вашим прогнозам, сколько времени потребуется Станиславу Саламовичу, чтобы определиться с будущим?

– Он не спешит абсолютно. Во-первых, сказал, что хочет немножечко отдохнуть, все-таки последние пять лет были довольно напряженными. Во-вторых, хочет пойти туда, где будет гарантия успешной работы.

– Возможен ли вариант с работой Черчесова в «Спартаке», учитывая, что говорила, дескать, такое возможно только через ее труп?

– Ну мы бы очень не хотели труп такой молодой и красивой (смеется). А вообще это немножко обидно, я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал (4:1), с . Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда. Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак». Это родная команда Черчесова, это у него в крови, и, конечно, он бы с удовольствием там работал.

– Но из не обращались?

– Ну без трупа, конечно. Ни в коем случае. Ко мне ни одна российская команда не обращалась, – сказал Варга.