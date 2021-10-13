Миранчук провел в запасе 5-й матч «Аталанты» подряд. Сегодня хавбеку исполнилось 26 лет

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«Аталанта» разгромила «Эмполи» (4:1) в 8-м туре Серии А.

Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук в пятый раз подряд провел всю игру на скамейке, не выйдя на замену.

Ранее Алексея не выпустили в играх против «Сассуоло» (2:1), «Интера» (2:2), «Янг Бойз» (1:0), «Милана» (2:3).

В последний раз россиянин, сегодня отмечающий 26-летие, выходил на поле в составе «Аталанты» 18 сентября против «Салернитаны» (1:0) и был заменен в перерыве.

Подробно со статистикой выступлений Миранчука можно ознакомиться здесь.

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