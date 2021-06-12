Шунин о потасовке в дерби: «Нельзя вестись на провокации. Перепалка была на руку «Спартаку»

Вратарь «Динамо» высказался о потасовке, случившейся в матче 11-го тура против «Спартака» (2:2).

– Массовая драка в первом тайме – что это было? Почему не побежали разнимать?

– Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру.

Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось, – сказал Шунин.

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Дерби – противоречие. «Динамо» – более классная команда, но «Спартак» доминировал после замен