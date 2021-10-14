«Спартак» хочет выкупить права на клубный гимн за 30 млн рублей. Дробыш подтвердил переговоры

Автор музыки гимна Виктор Дробыш отреагировал на новость о том, что красно-белые готовы выкупить права на композицию за 30 миллионов рублей.

«Об этом речь сейчас и идет, это правда. Уже ведутся переговоры», – сказал Дробыш.

В четверг, 15 октября, телеграм-канал Black Mirror опубликовал документ, где указано, что «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн.

Гимн «Спартака» создали и утвердили в 2010 году. Композитором музыки выступил Дробыш. Автором текста стал Роман Емельянов, а исполнителем – бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов.