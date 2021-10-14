Бартомеу о «Барсе» при нем: «22 титула за 10 лет, в клубе много молодых игроков. Мы проделали отличную работу»

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Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу продолжил отвечать на претензии нынешнего руководства клуба, назвавшего его период правления «катастрофическим».

«В своей кампании они говорят о катастрофическом наследии, но я такого не вижу. Спортивное наследие? За десять лет было выиграно 22 титула, молодежные команды выиграли больше титулов, чем когда-либо, мы оставили лучшую женскую команду в мире, взявшую требл.

Давайте посмотрим, как много молодых игроков мы оставили: Фати, Араухо, Пуч, Мингеса, пришел Педри, Мориба, на котором клуб заработал, де ла Фуэнте...

А те, кто поднялись в основной состав – ГавиНико Гонсалес, Кольядо – уже являются настоящим и будущим клуба, потому что у них большой талант. Это тоже часть наследия нашей команды.

Мы проделали отличную работу в этом вопросе», – заявил Бартомеу.

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