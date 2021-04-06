«Барса» предложила «Ливерпулю» вернуть Коутиньо, чтобы не платить оставшиеся 50 млн за его трансфер (As)

пытается продать полузащитника в это межсезонье.

В поисках возможности сэкономить «блауграна» предложила 28-летнего бразильца его бывшему клубу «Ливерпулю», утверждает As.

В 2018 году «Барса» заплатила «Ливерпулю» за Коутиньо 120 млн евро. За счет бонусов сумма могла увеличиться до 160 млн евро.

На данный момент каталонцы все еще должны выплатить мерсисайдцам несколько траншей на общую сумму около 50 млн евро. Чтобы избежать необходимости платить, «Барса» предлагает «Ливерпулю» вернуть игрока.

В 12 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Коутиньо забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Его статистика – здесь.

Коутиньо никак не вернется – уже третья операция на мениске. Что происходит с его коленом?