«Барса» доплатила бы 93 млн евро, если бы купила кого-то у «Ливерпуля» после Коутиньо. Условие действовало до 2021 года

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Стало известно одно из условий перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году.

Как пишет As, в контракте игрока прописано, что «Барселона» не имеет права покупать игроков у «Ливерпуля» до 2021 года.

Если бы такая сделка все же состоялась, каталонский клуб должен был доплатить 93 млн евро к сумме любого трансфера.

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет продать Коутиньо как можно скорее, пишет издание со ссылкой на источники в клубе. Утверждается, что сейчас трансферная стоимость футболиста не превышает 40 млн евро.

В 2018 году «Барса» заплатила «Ливерпулю» за бразильца 120 млн евро. За счет бонусов сумма могла увеличиться до 160 млн евро.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел 12 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Из-за травмы он не играл с декабря.

С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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