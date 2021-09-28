«Барселона» должна 115 млн евро за трансферы: 39 – за Пьянича, 32 – за Френки де Йонга, 13 – за Коутиньо

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«Барселона» по-прежнему должна заплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер в среду представят результаты последнего аудита клуба. Одна из его деталей стала известна прессе.

Так, сообщается, что долги «Барсы» сократились на 28,4%. Тем не менее, каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.

В частности, 39 миллионов евро «Барселона» должна выплатить «Ювентусу» за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен «Аяксу»: 32 – за переход Френки де Йонга и 16 – за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, «Ливерпуль» должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание Филиппе Коутиньо.

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