«Барселона» должна 115 млн евро за трансферы: 39 – за Пьянича, 32 – за Френки де Йонга, 13 – за Коутиньо

по-прежнему должна заплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер в среду представят результаты последнего аудита клуба. Одна из его деталей стала известна прессе.

Так, сообщается, что долги «Барсы» сократились на 28,4%. Тем не менее, каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.

В частности, 39 миллионов евро «Барселона» должна выплатить за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен : 32 – за переход Френки де Йонга и 16 – за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание .